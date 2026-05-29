Псы без намордников устроили расправу над птицей на глазах у детей в Железнодорожном

Шокирующий инцидент произошел в парке Южный микрорайона Железнодорожный: на глазах у прохожих, включая маленьких детей, домашние овчарка и питбуль без поводков и намордников загрызли голубя. Владельцы не только не остановили питомцев, но и отказались брать их на привязь после случившегося. Юрист рассказал REGIONS, какое наказание грозит хозяевам собак.

Парк Южный в микрорайоне Железнодорожный в обычный день внезапно превратился в арену жестокой сцены. Как сообщает Telegram-канал «Железнодорожный Life», владельцы выгуливали овчарку и питбуля без средств защиты прямо на открытой территории. Заметив голубя, собаки мгновенно сорвались с места, настигли птицу и растерзали ее за считанные секунды.

Многочисленные очевидцы, среди которых были дети, наблюдали за происходящим в ужасе. Однако кровожадная сцена оказалась не единственной проблемой.

После того как собаки расправились с птицей, владельцы не сочли нужным взять питомцев на поводок. На замечания окружающих они ответили отказом, заявив, что парк — общественное место, а значит, они имеют право выгуливать животных в свободном режиме.

«Собаки продолжали бешено носиться по всему парку, не видя ничего на своем пути — и рядом с людьми, и по детской площадке, и по тротуарам. Их даже не взяли на поводок после нападения на голубя», — поделился автор публикации.

Местные жители в панике отмечают, что на месте птицы с таким же успехом мог оказаться чей-то мелкий питомец или, что еще страшнее, ребенок.

Юрист: это не случайность, а правонарушение

О юридических последствиях для владельцев агрессивных собак REGIONS рассказала юрист Гульназ Измайлова. Специалист подчеркнула, что закон не расценивает подобные ситуации как несчастный случай. Всему виной — халатность хозяев.

По словам Измайловой, в Московской области выгул собаки без поводка и намордника в не предназначенных для этого местах влечет штраф от 1500 до 3000 рублей. Однако в данном случае речь идет о более серьезном нарушении: собаки не просто гуляли без присмотра, они убили другое животное. Если собака нанесла вред или убила другое животное либо птицу, хозяевам грозит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей, пояснила юрист.

Инструкция для очевидцев: что делать

Измайлова также рассказала, как правильно действовать свидетелям подобных происшествий. Первым делом необходимо зафиксировать нарушение: снять владельцев и собак на фото или видео. Затем стоит найти других очевидцев и записать их контактные данные. С этими материалами можно смело обращаться в полицию.

Правоохранители установят личности владельцев, составят протокол и передадут документы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Именно там примут окончательное решение о размере штрафа. Для жителей Железнодорожного остается открытым вопрос: почему агрессивных собак спустили с поводка рядом с детской площадкой, и когда владельцы наконец понесут ответственность.