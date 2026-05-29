Почти 50 организаций получили лицензии на право управления МКД с начала года в Подмосковье

В Подмосковье с начала 2026 года 47 управляющих организаций получили лицензии на право управления многоквартирными домами. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С 2015 года управляющие организации обязаны иметь лицензию для работы с многоквартирными домами. За это время в регионе управляющим организациям выдали около 3 тыс. лицензий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту МКД в 2026–2028 годах. По его словам, за этот период в регионе капитально отремонтируют более 5,3 тыс. домов.