Тренерский штаб Игдисамова в ЦСКА будет полностью русскоязычным

ЦСКА уже принял решение об утверждении 39-летнего Дмитрия Игдисамова главным тренером, но не спешит с объявлением, пока полностью не будет сформирован тренерский штаб, сообщает портал Bobsoccer.ru.

По данным журналиста Максима Квятковского, процесс уже на финишной стадии. Весь штаб будет состоять исключительно из русскоязычных специалистов.

Игдисамов в пожарном варианте заменил уволенного швейцарца Фабио Челестини, с которым ЦСКА провалил весеннюю часть сезона. Под руководством нового тренера клуб провел лишь три матча. Армейцы уступили «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России (0:1), а затем одержали победы в заключительных матчах РПЛ — над «Пари НН» (2:1) и «Локомотивом» (3:1).

Назначение Игдисамова приветствует российский костяк ЦСКА: многие игроки знакомы им еще по армейской молодежке.

