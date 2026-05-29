АТОР: укрепление рубля снизит стоимость зарубежных туров

Укрепление курса национальной валюты может привести к снижению стоимости многих выездных туристических направлений. Об этом во время церемонии награждения победителей Медиапремии «ЛеТО-2026» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

По его словам, если курс доллара зафиксируется низких отметках, часть российских граждан с действующими заграничными паспортами переориентируется на зарубежный отдых. Это способно немного скорректировать объемы внутренних поездок по стране.

Вместе с тем, эксперт отметил, что загранпаспорта на сегодняшний день есть лишь у четверти жителей России, однако именно эта группа представляет собой наиболее активных путешественников. Снижение интереса к некоторым отечественным курортам фиксировалось еще до начала активного сезона. Так, падение потребительского спроса на Сочи специалисты АТОР заметили в четвертом квартале 2025 года. В качестве маркера будущих тенденций аналитики используют статистику поисковых запросов в Яндексе.

«Многие выездные направления подешевели воду из-за укрепления рубля, и рубль продолжает укрепляться. <…> Ну, несомненно, да, часть туристов с загранпаспортами, по крайней мере, а вы знаете, загранпаспорта у нас имеют только четверть жителей России, но это такая активная путешествующая четверть. Несомненно, да, они могут переехать на зарубежное направления и немножко снизить поездки по России», — заявил Ромашкин.

Согласно аналитическим данным, падение покупательского интереса к Сочи в поисковой системе составило около 20%. Специалисты подчеркивают, что пользователи сначала ищут возможные варианты для поездок в интернете, и лишь затем принимают решение о бронировании. Помимо этого, на перераспределение турпотоков внутри страны продолжают оказывать влияние логистические факторы, включая длительность переездов.

