От аренды к собственным цехам: бронницкий «Интеграл» уверенно замещает импорт

Бронницкая компания «Интеграл» не только наладила выпуск отечественных систем энергоснабжения и машиностроительных узлов, но и успешно замещает импортную продукцию. Главный конструктор предприятия Максим Коньков рассказал, какой шаг в 2019 году стал поворотным.

Предприятие из Бронниц ООО «Интеграл» сегодня работает по нескольким ключевым направлениям. В списке — разработка конструкторской, эксплуатационной и технологической документации для машиностроительной техники, реинжиниринг комплектующих и производство автономных систем энергоснабжения. Но так было не всегда.

Переломный момент наступил в 2019 году. Как рассказал Максим Коньков, именно тогда компании выделили участок площадью 9,5 тысячи квадратных метров. «Интеграл» ушел с тесных арендованных площадей и начал строить собственные цеха. Результат не заставил себя ждать.

«Теперь собственные мощности позволяют наращивать штат, контролировать весь цикл и платить зарплату нашим сотрудникам, а не сторонним подрядчикам», — пояснил Коньков.

То есть предприятие избавилось от лишних посредников и получило полный контроль над производством.

Но одних квадратных метров мало. Успех любого производства — в людях. Здесь «Интегралу» помогает федеральный проект «Профессионалитет», получивший законодательную и финансовую поддержку «Единой России». Партнером компании выступает Бронницкий автомобильно-дорожный колледж. Сотрудничество налажено с 2019 года, и схема работает безотказно. Вместо того чтобы просто зубрить теорию, студенты с первых же дней закрепляют знания непосредственно на производстве: ребята проходят практику, трудоустраиваются и параллельно совмещают работу с учебой. Более того, они с самого начала включены в выпуск продукции, которую предприятие отправляет своим заказчикам.

В итоге «Интеграл» растит специалистов под себя, а молодые люди получают профессию прямо на рабочем месте, без отрыва от реального дела.