Мирра Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гарроса»

Российская теннисистка Мирра Андреева, восьмая ракетка мира, вышла в четвертый круг «Ролан Гарроса» (1/8 финала). В третьем круге она уверенно обыграла чешскую спортсменку Мари Боузкову.

Андреева потратила немногим более полутора часов, чтобы разобраться с соперницей, — 6:4, 6:2. У Боузковой за игру было лишь два шанса забрать подачу Мирры, но оба брейк-пойнта она не реализовала.

27-летняя чешка (28-е место в рейтинге) стала любимой «клиенткой» Андреевой. В Париже случилась уже пятая встреча теннисисток за два года, и во всех пяти победила Мирра, не отдав сопернице ни одного сета.

В 1/8 финала россиянка сыграет матча Каролина Мухова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Ранее Мирра Андреева рассказала, как, по сравнению с прошлым годом, она окрепла психологически.