От сметы до ландшафта: раскрыто, во сколько обойдется обновление дачи под ключ в Подмосковье

С началом дачного сезона 2026 года жители Московской области и столицы активно взялись за обновление загородных домов. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров» подсчитали, во сколько обойдется ремонт под ключ от косметического до капитального, какие материалы покупают чаще всего и как не уйти в минус еще на этапе планирования. Результаты исследования есть в распоряжении REGIONS .

Две цены на квадратный метр

Ремонт дачи — удовольствие не из дешевых, особенно если подходить к нему основательно. Согласно данным аналитиков, косметическое обновление «под ключ» с использованием базовых материалов стартует от 12 тысяч рублей за квадратный метр. В эту сумму входят и работы, и самые необходимые позиции: обои, напольные покрытия, стеновые панели.

Если же дому требуется капитальная перестройка — с заменой электрики, наружной отделкой, укладкой плитки и более сложными конструкциями, — ценник поднимается почти в 2,5 раза. Минимальная планка в таком случае составляет 27,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Смета как первая линия обороны

Чтобы не потратить лишнего, владельцы дач все чаще обращаются к профессионалам за составлением сметы еще до начала работ. Спрос на эту услугу в марте вырос на 19%, а стартовая цена вопроса — 10,5 тысячи рублей. Как поясняют эксперты, грамотно составленная смета помогает избежать незапланированных трат и защищает от недобросовестных подрядчиков, которые любят озвучивать одну сумму, а в процессе увеличивать ее в разы.

Ландшафт в топе: участком занимаются активнее, чем домом

Владельцы загородной недвижимости не ограничиваются стенами. Спрос на благоустройство участка в Москве и Подмосковье вырос более чем в 2,5 раза. Услуги по ландшафтному дизайну обойдутся от 4,5 тысячи рублей за квадратный метр, проекты озеленения — от 7,5 тысячи за одну сотку, а устройство цветников подорожало в спросе на 80% (от 3,75 тысячи за квадрат).

Что везут на дачу из магазинов

Материалы жители региона предпочитают закупать заранее, и март–апрель показал взрывной рост в нескольких категориях. Щебень и гравий стали покупать более чем втрое чаще (средняя цена — 1,1 тысячи рублей), песок — почти втрое (500 рублей за единицу).

Что касается внутренних и наружных работ, аналитики зафиксировали устойчивый рост продаж:

— декоративный камень и материалы для наружной отделки — плюс 79% (2,6 тысячи за единицу);

— ступени — плюс 57% (2,7 тысячи за штуку);

— гипсокартон — плюс 42% (500 рублей за лист);

— лестницы — плюс 34% (28,6 тысячи рублей);

— керамическая плитка и керамогранит — плюс 20% (1,9 тысячи за упаковку);

— стеновые панели, рейки и декор — плюс 13% (3,8 тысячи);

— напольные покрытия — плюс 11% (1,7 тысячи);

— обои и клей — плюс 10% (1,4 тысячи за единицу).

Инструменты для серьезных задач

Дачники вооружаются по-настоящему. Наборы электроинструмента теперь покупают на 34% чаще (11,6 тысячи рублей), столярно-слесарные инструменты — на 12% (3,9 тысячи), режущие — на 4% (14,8 тысячи). В списке отдельных позиций лидируют домкраты (плюс 71%, 5,2 тысячи), гайковерты (плюс 68%, 8 тысяч), компрессоры (плюс 56%, 22,2 тысячи), штроборезы и бетонорезы (плюс 43%, 19,9 тысячи) и строительные пистолеты (плюс 25%, 17,9 тысячи).

Как подвести итог и не разориться

Финишная прямая расчетов выглядит так: для косметического ремонта под ключ нужно закладывать минимум 12 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Для капитального — от 27,8 тысячи. Однако эксперты напоминают: итоговая цифра всегда зависит от площади дома, состояния построек и выбранных материалов. Приведенные значения позволяют лишь прикинуть бюджет до старта работ, но именно эта прикидка — лучшая страховка от обмана и незапланированных долгов.