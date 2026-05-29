Ставка на лето: как россияне проведут туристический сезон в 2026 году

Российские туристы летом 2026 года начнут концентрировать денежные средства на ключевых и наиболее важных семейных поездках. Об этом во время церемонии награждения победителей Медиапремии «ЛеТО-2026» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

По его словам, в приоритете у граждан окажутся продолжительные и качественные выезды на море вместе с детьми. При этом наметилась тенденция к сокращению числа коротких непляжных путешествий.

Аналитики отмечают, что доля пляжных форматов отдыха на рынке демонстрирует уверенный рост. Изменение потребительского поведения привело к тому, что летний сезон выглядит более перспективно. Эксперты туриндустрии связывают это с тем, что путешественники, решившие пропустить поездки в начале теплого сезона из-за неблагоприятных погодных условий или прочих факторов, планируют реализовать свои отпуска в полной мере в течение летних месяцев.

«Люди концентрируют деньги на одной из самой важных поездок в году. Это поездка с детьми на море длинная, дорогая», — заявил Ромашкин.

Дополнительным фактором, корректирующим планы туристов в режиме реального времени, выступает текущая погода на курортах. Например, прохладная обстановка в Сочи, сопоставимая со столичной, заставляет часть людей откладывать спонтанные бронирования последних минут и дожидаться стабильного потепления для полноценного отдыха. Тем не менее, туроператоры ожидают активизацию спроса и восстановление объемов турпотока в пиковые летние месяцы.

