Жители Подмосковья смогут найти пушистого друга на фестивале «Зоофест Эко» в Мытищах

Фестиваль «Зоофест Эко» пройдет в Мытищах. В его рамках будет работать зона пристройства животных из местных приютов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие состоится 31 мая в «Красном Ките». На нем будут представлены 40 кошек и 20 собак, которые ищут дом. Все животные полностью готовы к переезду: они осмотрены ветеринарами, вакцинированы и обладают уравновешенным характером. Новым владельцам вручат полезные подарки. Жителям, желающим взять питомца, напомнили о необходимости иметь с собой паспорт.

Также в программе фестиваля мастер-класс по лепке из воздушного пластилина для детей. Взрослые смогут проконсультироваться с кинологом и ветеринаром. Кроме того, всех гостей ждет беспроигрышная лотерея. Собранные в ее рамках средства передадут приютам для животных.

Организаторы обращают особое внимание: тем, кто решится на ответственный шаг и захочет забрать питомца прямо с фестиваля, необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора.

