Новый аппарат МРТ ввели в работу в Люберецкой больнице. В учреждении уже начали формировать расписание для приема пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оборудование установили в поликлинике № 6 на Назаровской улице, предварительно отремонтировав кабинет. На новом аппарате можно будет проводить исследования головного и спинного мозга, брюшной полости, суставов, конечностей, молочных желез и мягких тканей, в том числе с использованием контрастного вещества.

Всего с начала 2026 года медицинские учреждения Подмосковья ввели в работу четыре новых аппарата МРТ — в Ступино, Мытищах, Коломне и Люберцах. На эти цели выделили более 655 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении объектов здравоохранения в регионе.