Более 5 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню сварщика

Мероприятия в честь Дня сварщика провели для школьников Подмосковья. В них приняли участие более 5 тыс. человек, сообщает Министерство образования Московской области.

Так, советники директоров по воспитанию и студенты учреждений СПО провели для школьников профориентационные мероприятия. В том числе прошли профессиональные встречи «Сварка: задачи и решения» участием экспертов.

В рамках профориентационного маршрута «Путь специалиста» студенты рассказали школьникам об обучении, показали им оборудование и учебные мастерские.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семь колледжей Подмосковья стали лучшими в рейтинге трудоустройства.