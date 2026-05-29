Обычный укус определенного клеща после прогулки, работы в саду или похода может обернуться неожиданной проблемой — аллергией на красное мясо, сообщает The Cool Down. Речь идет о синдроме альфа-гал, число случаев которого резко выросло на северо-востоке Арканзаса: с 70 подтвержденных и вероятных случаев в 2023 году до 345 в 2024-м.

Синдром связан с молекулой сахара, которую может передавать клещ через слюну. Чаще всего речь идет о клеще Amblyomma americanum или «одинокая звезда». После укуса у некоторых людей развивается аллергическая реакция на говядину, свинину и другое красное мясо.

Врач Шейн Спейтс из медицинского колледжа NYIT College of Osteopathic Medicine предупредил, что симптомы могут усиливаться со временем. Среди них — тяжелые проблемы с желудком, отек горла и затрудненное дыхание.

Главная сложность в том, что реакция появляется не сразу. Признаки могут возникнуть через один-четыре месяца после укуса, а приступ после еды — через несколько часов после мяса. Из-за этого людям трудно понять, что именно стало причиной.

Лекарства, полностью избавляющего от синдрома, сейчас нет, поэтому важна профилактика: закрытая одежда, репелленты, подстриженная трава во дворе и тщательный осмотр тела после улицы.

Если клещ уже присосался, его нужно аккуратно удалить пинцетом прямым движением вверх, не выкручивая. А при странной реакции на мясо после укуса лучше обратиться к врачу. Иногда один клещ действительно может переписать меню на годы вперед.

Теперь главный вопрос: водится ли такой клещ в России? К счастью — нет, такие насекомые встречаются лишь в Мексике и на юго-востоке США, так что переживать насчет такого необычного последствия укуса стоит именно им. Однако не стоит пренебрегать мерами безопасности при прогулках по паркам летом: все-таки укус даже самого простого клеща — дело не самое приятное.