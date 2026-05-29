Азиатский прорыв: какие страны для путешествий выбирают россияне в 2026 году

Успешное завершение акций раннего бронирования на летний сезон 2026 года зафиксировали отечественные туроператоры. Об этом во время церемонии награждения победителей Медиапремии «ЛеТО-2026» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, передает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

По его словам, глубина продаж на некоторых направлениях достигала 45%, а общий объем заблаговременно реализованных путевок составил 55% от всех летних туров. Тем не менее к середине года динамика роста спроса начала демонстрировать признаки замедления.

Основными факторами сдерживания покупательской активности специалисты называют обострение ближневосточного конфликта и последовавший за ним топливный кризис. Данные события спровоцировали удорожание логистических услуг, что напрямую отразилось на конечной стоимости поездок для граждан. Главными направлениями в рамках ранних бронирований стали несколько стран. Лидирующую позицию традиционно сохраняет за собой Турция.

«Мы видели, что многие направления росли, и за счет этого, конечно же, акции раннего бронирования 2026 года, особенно лето, прошли крайне успешно, местами до 45%», — заявил Мурадян.

Эксперты туриндустрии также выделили ряд государств, которые стали бенефициарами изменения геополитической обстановки и закрытия Ближнего Востока. Лидером по темпам роста показателей в процентном соотношении признана Юго-Восточная Азия, в особенности Вьетнам. В свою очередь Таиланд, демонстрировавший ранее бурный приток путешественников, перешел к фазе стабилизации на стабильно хороших качественных значениях.

Ранее сообщалось, что в Московской области организуют международные бизнес-туры.