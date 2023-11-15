Больше 80 жителей Дубны получили значки ГТО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Сдавать нормативы ГТО стало доброй традицией для жителей городского округа Дубна. Недавно значки, причем в основном высшей пробы, получили 83 дубненца. Об этом в своих сетях сообщил глава наукограда Максим Тихомиров.
Заслуженные награды счастливые обладатели получили конечно же в торжественной обстановке. Причем приходили на церемонию порой целыми семьями. Потому что именно так – с мамами и папами, бабушками и дедушками юные жители наукограда приходили сдавать нормы ГТО. Также среди награжденных были и воспитанники спортивных школ.
«Это очень перспективное направление – хороший стимул для вовлечения жителей в систематические занятия физкультурой. Приглашаю всех попробовать свои силы и пройти это спортивное испытание», - подчеркнул Максим Тихомиров.