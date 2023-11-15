Больше 80 жителей Дубны получили значки ГТО

Сдавать нормативы ГТО стало доброй традицией для жителей городского округа Дубна. Недавно значки, причем в основном высшей пробы, получили 83 дубненца. Об этом в своих сетях сообщил глава наукограда Максим Тихомиров.

Заслуженные награды счастливые обладатели получили конечно же в торжественной обстановке. Причем приходили на церемонию порой целыми семьями. Потому что именно так – с мамами и папами, бабушками и дедушками юные жители наукограда приходили сдавать нормы ГТО. Также среди награжденных были и воспитанники спортивных школ.