Больше полусотни катков и лыжных трасс откроют в Химках

Эта зима выдастся в Химках невероятно веселой. А все потому, что в округе создадут более 50 площадок для катания на коньках и лыжах. Открытие первой ледовой зоны - Театрального катка - запланировано на 25 ноября. Об этом рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Любители фигурного катания смогут освоить 26 площадок. При этом на шести из них можно будет взять коньки напрокат. Главным катком станет Театральный каток, официальное открытие которого пройдет 25 ноября. К этому событию тут приурочат выступления российских фигуристов. Тут для посетителей будет работать просторная раздевалка с сервисом проката и заточки коньков.

Не обойдут вниманием и лыжников – из порадует порядка 26 трасс.

А еще к зиме подготовят зоны культуры и отдыха. В ближайшие дни приступят к украшению входных групп парков.

Всего этой зимой в Подмосковье запланировано более 3,6 тысяч спортивных мероприятий. В предстоящий сезон их смогут посетить более 1,1 млн человек.