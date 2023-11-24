Большой этнокультурный фестиваль прошел в городском округе Коломна
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Первый Всероссийский молодежный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций» провели в городском округе Коломна. Программу посвятили сохранению и распространению культурных традиций российских народов, а также привлечению к этому молодежи.
На площадке фестиваля собрались сотрудники музеев, ДК, школ искусств и детско-юношеских центров, руководители и участники творческих коллективов, представители НКО. Они съехались из разных уголков страны, включая новые регионы: всего собралось около ста участников из 30 субъектов РФ.
В рамках фестиваля в городском округе Коломна проходили лекции и круглые столы, мастер-классы, творческие презентации. Участники обсуждали проекты и перспективы, делились задумками.
Одни из организаторов программы в городском округе Коломна стал Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Здесь рассказали, что отбирали делегатов по мотивационным письмам-эссе, в которых авторы рассуждали о роли молодежи в сохранении наследия и развитии многонациональных культур.
«Подавая заявку, будущие участники презентовали личный опыт и успешные практики своих организаций в области реализации этнокультурных проектов, развитии народного творчества», – отметили в учреждении.