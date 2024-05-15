Большой литературный фестиваль состоится в Подмосковье летом

В июне в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина пройдет литературный фестиваль, объединяющий сразу два проекта «Арт-пикник» и «Проект: ПОЭТ», сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Масштабный праздник поэзии и русского языка «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» посвящен 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Цель фестиваля — актуализация поэтического искусства для читателей всех возрастов, а также создание условий для свободного самовыражения молодых и талантливых авторов.

В рамках фестиваля выступят мэтры российской культуры и молодые талантливые артисты, отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Также состоится «открытый микрофон», где прочитать стихи смогут все желающие.

«Александр Сергеевич Пушкин — один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. <…> Задумывая этот фестиваль, мы стремились заинтересовать как можно больше молодежи», — подчеркнул он.

Хедлайнерами фестиваля станут в том числе народные артисты России Константин Райкин, Алексей Кравченко и Виктор Сухоруков, поэтессы Мария Меженная и Екатерина Хлебникова, актеры театра и кино Даниил Страхов, Иван Кокоркин и Сергей Шнырев. Ведущим мероприятия будет поэт Дмитрий Ленский.

В рамках фестиваля состоится показ фильма «Онегин», также для гостей мероприятия подготовили световое шоу, театральные выступления, мастер-классы и образовательные лектории. На площадке «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» будут работать фудкорты и зоны отдыха.

Фестиваль организован областным Минкультом, Креативным бюро «Регион» и Государственным историко-литературным музеем-заповедником А. С. Пушкина.

*Возрастное ограничение 6+