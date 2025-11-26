Большой театр вводит новые правила продажи билетов на «Щелкунчика»

Покупка билетов на легендарного «Щелкунчика» исключительно через официальный сайт Большого театра становится ключевым способом защиты от мошенников. Как пояснил в эфире радио Sputnik продюсер Илья Бачурин, это эффективная мера против недобросовестных перекупщиков, которые часто продают билеты по завышенным ценам или вовсе предлагают фальшивки.

Раскрывая логику нового подхода, эксперт отметил успешный опыт Москвы с системой персональной идентификации покупателей, которая стала привычной для горожан и надежно защищает их интересы. Особенностью предстоящих продаж станет аукционный формат для части мест, что, по словам Бачурина, позволит любому желающему получить шанс попасть на представление, а не только тем, кто готов заплатить спекулянтам.

При этом вырученные от аукциона средства направятся на благотворительные цели, что делает механизм социально ориентированным. Продюсер подчеркнул прозрачность и обоснованность такого подхода, где процент аукционных мест строго регламентирован по отношению к общему объему продаж. Это в свою очередь приведет к созданию честной и безопасной системы распределения билетов, которая минимизирует риски для зрителей и одновременно решает социальные задачи.

Напомним, что продажи стартуют 2 декабря исключительно онлайн, что соответствует современным цифровым стандартам и обеспечивает равный доступ к культурным событиям для всех желающих.

