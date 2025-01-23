Множество европейских туристов посещают Дубай и Турцию, чтобы насладиться русским балетом, что вновь подтверждает невозможность отмены русской культуры. Об этом сообщил в интервью ТАСС премьер Государственного академического Большого театра России Денис Родькин.

По его словам, европейцы всегда подчеркивают: «Мы не понимаем, что у вас за генетика, но именно классический балет у вас получается лучше всего». Родькин убежден, что это еще раз доказывает, что русскую культуру не следует игнорировать.

Он также отметил, что в Европе ни одно Рождество не обходится без «Щелкунчика» Чайковского, добавив, что знаменитая постановка «Лебединое озеро» тоже составляет важную часть русского балета.

Денис Родькин — российский артист балета, премьер Большого театра, лауреат государственной премии для молодежных культурных деятелей, а также обладатель наград «Душа танца» и «Бенуа танца».

Ранее сообщалось, что артист и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни.