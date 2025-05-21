Большунов назвал оскорбительным размер зарплаты, которую озвучила Вяльбе

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в комментарии «Матч ТВ» опроверг слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о своих доходах.

Вяльбе заявила, что Большунов получает в Центре спортивной подготовки сборных команд России 140 тыс. руб. и достойное существование может обеспечить за счет рекламных контрактов, финансовое положение менее титулованных лыжников более плачевно.

«В первую очередь я никому никогда не жаловался и вообще не знаю, откуда Елена Валерьевна взяла эти слова. Когда мне сказали, что вышло такое интервью, я очень сильно удивился. Для меня это как какое-то оскорбление со стороны Елены Вяльбе».

Ранее с критикой на Елену Вяльбе обрушился комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Он заявил, что президент ФЛГР говорит неправду.