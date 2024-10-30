Бондарчук подаст в суд на Степанову, раскритиковавшую ее внешность

Психолог Вероника Степанова записала ролик, в котором оценила внешность светской львицы Светланы Бондарчук, а также прокомментировала ее личную жизнь.

Блогер, не стесняясь в выражениях, заявила, что Бондарчук – плохая мать и обвинила ее чуть ни в жестоком обращении с дочерью Варварой.

Бондарчук посмотрела видео и теперь намерена призвать психолога к ответственности за свои слова. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Бондарчук усомнилась в компетентности Степановой и в ее личных качествах.

Она задумалась над тем, чтобы обратиться в соответствующие органы и поставить психолога на место.

Ранее сообщалось о том, что после развода Бондарчук оставит апартаменты в Петербурге жене и сыну.