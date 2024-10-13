После развода Бондарчук оставит апартаменты в Петербурге жене и сыну

Федор Бондарчук и Паулина Андреева собираются официально оформить развод. Супруги уже договорились о разделе имущества. Подробности сообщает «Экспресс газета».

По данным издания, апартаменты в Санкт-Петербурге достанутся Паулине и их с Федором сыну трехлетнему Ивану, квартира в Москве, расположенная в Брюсовском переулке, останется режиссеру.

Роман Бондарчука и Андреевой начался в 2015 году. В сентябре 2019 года они поженились.

В этом году стало известно, что Паулина хочет расстаться с мужем.

По словам источника, причиной такого решения стали различия в их образе жизни. Паулина предпочитает более уединенный образ жизни и избегает компаний, а ее супруг, наоборот, любит находиться в обществе.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Луппиан высказалась о разводе с Михаилом Боярским.