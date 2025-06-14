Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана через Азербайджан

Российский режиссер Федор Бондарчук рассказал об эвакуации из Ирана на фоне обострения конфликта с Израилем. В интервью журналистам азербайджанского телеканала CBC TV Azerbaijan он заявил , что группу россиян, включая его самого и актера Никиту Кологривого, пришлось срочно вывозить из страны через Азербайджан.

Бондарчук выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, посольству России в Тегеране, а также российским дипломатам за оказанную помощь в пересечении границы.

«Ребята нас фактически довели до дверей границы. И Министерство культуры Российской Федерации, и Ольгу Борисовну Любимову, которая сейчас на связи находится», — отметил Бондарчук.

По его словам, общая численность группы составляла около 90 человек, которые сейчас находятся в безопасности в Баку. Некоторые участники группы, отметил режиссер, планируют вернуться в Россию уже в субботу, остальные останутся в азербайджанской столице.

Бондарчук отметил, что его коллеги испытывают сильную усталость после эвакуации. Он рассказал, что в Иране работал вместе с Тимуром Вайнштейном, Дмитрием Табарчуком и Теймуром Джафаровым над съемками сериала «Трудно быть Богом», так как пейзажи страны подходил для некоторых сцен.

По информации РИА Новости, вторую группу россиян из 56 успешно эвакуировали из Ирана в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при ответном ударе Ирана по израильской территории увеличилось до 91.