Число пострадавших в результате ответных атак Ирана на Израиль увеличилось до 91

Число пострадавших при атаке Ирана на Израиль увеличилось до 91 человека. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

В ночь на 14 июня Тегеран начала атаковать израильское государство в ответ на начало операции «Восходящий лев», направленной на уничтожение объектов Ирана, связанных с разработкой ядерной программы.

Как сообщило издание The Jerusalem Post, минимум четыре человека погибли в результате ответа Ирана на удары Израиля. Ранее также сообщалось, что 70 человек получили различные травмы и ранения.

Израильские информационные агентства также опубликовали фотографии и видео последствий ночного удара Ирана по городу Ришон-ле-Цион, где были уничтожены десятки жилых домов и автомобилей.

По данным иранских СМИ, Тегеран намерен запустить еще 2 тыс. ракет в сторону Израиля. Кроме того, иранские войска намерены атаковать военные базы США, расположенные на Ближнем Востоке.

Ранее высокопоставленный представитель правительства Ирана сообщил, что Тегеран будет атаковать базы любой страны, которая попытается защитить Израиль.