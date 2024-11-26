Боня похвасталась часами за 2 млн руб. к своему юбилею
Фото: [vk.com / Виктория Боня]
Виктория Боня похвасталась роскошным подарком, который ей преподнес друг накануне дня рождения.
Речь идет о часах Cartier стоимость 2 млн рублей.
Сначала Виктория сама хотела купить этот аксессуар и заказала их. Потом она пришла в бутик вместе с другом, чтобы оплатить и забрать часы, но избранник сказал, что возьмет расходы на себя, рассказала Боня в интервью kp.ru.
Он купил Боне часы, чтобы таким образом сделать ей подарок ко дню рождения.
По случаю 45-летнего юбилея Виктория планирует организовать ужин в Москве на 60 гостей.
Ранее сообщалось о том, что Боня заступилась за «невменяемую» Глюкозу.