Боня похвасталась часами за 2 млн руб. к своему юбилею

Сначала Виктория сама хотела купить этот аксессуар и заказала их. Потом она пришла в бутик вместе с другом, чтобы оплатить и забрать часы, но избранник сказал, что возьмет расходы на себя, рассказала Боня в интервью kp.ru.

Он купил Боне часы, чтобы таким образом сделать ей подарок ко дню рождения.

По случаю 45-летнего юбилея Виктория планирует организовать ужин в Москве на 60 гостей.

Ранее сообщалось о том, что Боня заступилась за «невменяемую» Глюкозу.