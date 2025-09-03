Боня призвала аудиторию не участвовать в ее конкурсах и розыгрышах

Неизвестные связались с Викторией Боней в соцсетях и начали угрожать ей взломом личного профиля. Чтобы этого не произошло, хакеры требуют деньги. Об этом блогер и телеведущая написала на своей странице в Instagram*.

Боня заявила, что не собирается платить шантажистам ни копейки. Она призвала своих подписчиков быть осторожными и не участвовать в конкурсах или розыгрышах, которые могут появиться на ее странице, если ее все-таки взломают.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.