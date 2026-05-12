Ветеринар предупредила об опасности лазерных указок для кошек и собак

Лазерные указки, которые многие владельцы используют для игр с кошками и собаками, могут представлять серьезную опасность для животных. Об этом « Газете.Ru » сообщила ветеринарный врач и эксперт компании SUPERPET Елена Фроленко.

По словам специалиста, во время такой игры у питомцев активизируется охотничий инстинкт. Однако животное не может поймать движущуюся точку, из-за чего охота остается незавершенной. Постоянное отсутствие результата способно привести к хроническому стрессу и формированию навязчивого поведения.

Эксперт пояснила, что подобное состояние известно как «синдром лазерной указки». На его фоне питомцы начинают реагировать на любые блики и тени, беспокойно искать «добычу» по квартире и проявлять признаки тревожности.

Кроме психологических проблем, существует и риск для зрения. Ветеринар предупредила, что даже случайное попадание лазерного луча в глаза может вызвать повреждение сетчатки. В тяжелых случаях это грозит частичной или полной потерей зрения.

Чтобы снизить возможный вред, специалист рекомендовала ограничивать продолжительность таких игр и завершать их контактом животного с настоящей игрушкой. Например, луч можно направить на мячик или мягкую игрушку, чтобы питомец смог «завершить охоту».

В качестве более безопасной альтернативы врач посоветовала использовать предметы, с которыми животное взаимодействует физически. Для собак подойдут мячи, фрисби и нюхательные коврики, а для кошек — удочки с перьями, интерактивные игрушки и головоломки с лакомствами.

Ранее сообщалось, что объединение услуг у одного оператора помогает снизить расходы.