Названы регионы России, где зарплаты выросли за десять лет сильнее всего

Специалисты агентства РИА Новости проанализировали данные официальной статистики и пришли к выводу, что за последние десять лет средние заработные платы увеличились как минимум втрое в 40 субъектах Российской Федерации. Самый заметный рост, как уточнили аналитики, зафиксирован в республиках Марий Эл, Алтай и Удмуртия.

По подсчетам агентства, в каждом из этих трех регионов средние номинальные трудовые доходы с февраля 2016 года по февраль 2026 года выросли в 3,4 раза. Примерно в 3,3 раза, добавили эксперты, зарплаты увеличились в Курганской и Владимирской областях, а также в Алтайском крае и Татарстане.

Далее аналитики перечислили регионы, где рост составил 3,2 раза. В их число попали Мордовия, Новосибирская, Курская, Липецкая, Брянская и Амурская области, Забайкальский край и Чувашия.

Еще в 11 регионах, включая Воронежскую, Тамбовскую, Оренбургскую области и Краснодарский край, десятилетний прирост трудовых доходов, по данным РИА Новости, достиг 3,1 раза. Наконец, как минимум втрое больше, чем десять лет назад, как уточнили авторы исследования, стали получать жители еще 14 регионов, в том числе Москвы, Белгородской, Московской и Нижегородской областей.

В агентстве пояснили, что среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Кроме того, этот показатель, отметили аналитики, учитывает доходы всех сотрудников — от низкооплачиваемых до тех, кто получает сверхвысокие зарплаты. В среднем по стране, резюмировали в РИА Новости, номинальные зарплаты за последние 10 лет утроились: с 33,9 тысячи до 103,9 тысячи рублей.

