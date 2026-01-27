Борьба за алтарь: в московском англиканском соборе остановили службы и запретили вход прихожанам

В московской англиканской общине, собравшейся вокруг собора Святого Андрея на Малой Грузинской улице, произошел внутренний раскол, приведший к приостановке богослужений, пишет «Независимая газета».

Ситуация осложняется противостоянием между частью прихожан и администрацией, а также проблемами с визовыми вопросами священнослужителя.

По словам старосты прихода, настоятель Арун Джон, назначенный в конце декабря 2024 года, уехал в июле для продления паспорта и визы, но не смог вернуться. В его отсутствие, как утверждается, администрация во главе с председателем правления Сарой Харрис захватила контроль над юридическим лицом и банковскими счетами общины, после чего запретила верующим входить в здание.

Со стороны администрации звучит иная позиция. Ее представители заявляют, что богослужения не проводятся из-за отсутствия уполномоченных лиц, имеющих право их совершать. Они подчеркивают, что проведение служб иностранными религиозными организациями, включая Европейскую епархию Церкви Англии, на территории России без соответствующего разрешения запрещено: зарубежные структуры не имеют полномочий управлять российскими религиозными организациями.

Раскол существует уже несколько месяцев. Об этом свидетельствует наличие в мессенджере Telegram двух каналов, освещающих ситуацию с противоположных точек зрения. В англиканской традиции административное управление (за которое отвечает председатель правления) отделено от духовного (сфера ответственности настоятеля).

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) активно развивает цифровую миссию.