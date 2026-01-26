Онлайн-исповедь и дистанционное причастие: к чему приведет тотальная цифровизация Церкви

Русская православная церковь последовательно расширяет формат своей миссионерской деятельности, интегрируя цифровые технологии для диалога с современным обществом. На протяжении последнего десятилетия онлайн-пространство стало полноценной площадкой для просвещения, где с помощью стримов, видеороликов и публикаций в социальных сетях духовенство находит путь к аудитории, особенно к молодежи и жителям удаленных территорий, пишет togliatti24 .

Как отмечает отец Владислав Береговой, настоятель храма в Мосальске, цифровой контент часто становится первым шагом для человека на пути к вере, побуждая его впоследствии переступить порог реального храма. Параллельно с виртуальной работой географический охват миссии растет и в физическом мире, в частности на Африканском континенте, где увеличивается число студентов в семинариях Московского Патриархата.

При этом в Церкви подчеркивают принципиальное различие между инструментом и сущностью. Современные технологии, включая элементы искусственного интеллекта, рассматриваются исключительно как средства информирования и привлечения внимания. Они не могут заменить личное пастырское общение, живое духовное наставничество и совершение церковных таинств, которые остаются краеугольным камнем религиозной жизни.

Ранее врач Джордан Хауорт назвал продукты, которые входят в «черный список» для кишечника.