Борис Щербаков перенес операцию по восстановлению скулы

После неудачного падения в подъезде Борису Щербакову пришлось перенести операцию по восстановлению скулы. Хирургическое вмешательство заняло всего десять минут.

Врачи вставили ему конструкцию, с которой актер будет ходить минимум две недели, передает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Щербакова прооперировали сразу после проведения диагностики, в ходе которой у него обнаружили пневматоз кишечника.

Из-за перелома черепа и сотрясения мозга актер стал хуже видеть.

Ранее сообщалось о том, что Щербаков упал и получил сильный удар головой. Родные обнаружили его на лестничной площадке и сразу вызвали скорую помощь.