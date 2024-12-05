SHOT: Борис Щербаков попал в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением

Народный артист России Борис Щербаков был экстренно госпитализирован после серьезного падения. Врачи диагностировали у него перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Сейчас актер находится в отделении нейрохирургии, его состояние оценивается как средней тяжести.

Инцидент произошел вечером 4 декабря. Как пишет SHOT, по информации источников, Щербаков упал и получил сильный удар головой. Родные обнаружили его на лестничной площадке и сразу вызвали скорую помощь. Артиста сначала доставили в НИИ имени Склифосовского, а позже перевели в другую больницу.

На данный момент Борис Щербаков находится в сознании, но под пристальным наблюдением врачей. Диагностированные у него травмы требуют комплексного лечения и времени на восстановление.

Как пишет Baza, ранее, в сентябре этого года, актер уже был госпитализирован с сердечным приступом. До этого, по сообщениям СМИ, артист смог победить рак. Несмотря на серьезные испытания, Щербаков сохраняет силу духа и готовность бороться за здоровье.

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