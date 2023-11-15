Бьорндален высказался за скорейшее возвращение россиян и белорусов к соревнованиям

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду, что в скором времени российские и белорусские спортсмены вновь смогут выступать на международных соревнованиях. Об этом легендарный биатлонист заявил VG.