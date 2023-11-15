Бьорндален высказался за скорейшее возвращение россиян и белорусов к соревнованиям
Фото: [©Алексей Филиппов/РИА Новости]
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду, что в скором времени российские и белорусские спортсмены вновь смогут выступать на международных соревнованиях. Об этом легендарный биатлонист заявил VG.
МОК предложил федерациям по видам спорта допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Однако Международный союз биатлонистов отказался отменить санкции.
Бьорндален женат на трехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой. Супруги проживают в Белоруссии.
Звездная пара готовила олимпийскую сборную Китая к Играм-2022.