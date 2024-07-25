Брат легкоатлетки Елены Куличенко назвал фейком аккаунт его сестры на OnlyFans

Брат легкоатлетки Елены Куличенко Владимир Куличенко заявил, что аккаунт его сестры на OnlyFans — фейк. Об этом сообщает портал Regions . По словам Владимира, некоторые СМИ полностью исказили его слова о «секс-скандале», приписываемом Елене.

«Процентов 30 от того, что они в кавычках выдавали за мои цитаты, я не говорил», — заявил Владимир.

Он подчеркнул, что никакого аккаунта на OnlyFans у Елены нет — это сгенерированный кем-то контент.

Об аккаунте на указанном портале ранее сообщил греческий портал eReportaz. Родственники спортсменки считают, что это проделки оппонентов с целью оказания на Елену психологического давления перед Олимпийскими играми в Париже. На соревнованиях она будет представлять Кипр, где в 2021 году получила гражданство.