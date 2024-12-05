Брат Маколея Калкина объяснил, почему не показывает своим детям фильм «Один дома»

Американский актер Киран Калкин, младший брат Маколея Калкина, звезды фильма «Один дома», объяснил, почему до сих пор не показал своим детям рождественскую комедию, в которой снимался их дядя.

По словам артиста, это связано с тем, что в фильме есть сцены, которые могут напугать его маленьких детей – пятилетнюю дочь и трехлетнего сына, сообщает издание E! Online.

Например, пояснил он, сцена с пауком, а также момент, где один из грабителей пригрозил Кевину откусить ему все пальцы.

Киран заявил, что фильм «Один дома» обязательно покажем наследникам, когда они подрастут.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Один дома» Маколей Калкин в 35 лет разговаривает с сурикатами.