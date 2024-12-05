Брат Маколея Калкина объяснил, почему не показывает своим детям фильм «Один дома»
Фото: [кадр из к/ф «Один дома»]
Американский актер Киран Калкин, младший брат Маколея Калкина, звезды фильма «Один дома», объяснил, почему до сих пор не показал своим детям рождественскую комедию, в которой снимался их дядя.
По словам артиста, это связано с тем, что в фильме есть сцены, которые могут напугать его маленьких детей – пятилетнюю дочь и трехлетнего сына, сообщает издание E! Online.
Например, пояснил он, сцена с пауком, а также момент, где один из грабителей пригрозил Кевину откусить ему все пальцы.
Киран заявил, что фильм «Один дома» обязательно покажем наследникам, когда они подрастут.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Один дома» Маколей Калкин в 35 лет разговаривает с сурикатами.