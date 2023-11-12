Брат Нурмагомедова дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил и лишен титула чемпиона

Брата Умара Нурмагомедова российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на пол года. Как сообщил исполнительный директор атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер, причиной тому стала положительная проба допинг-теста, сообщает издание BJPENN.com.

Отмечается, что у Нурмагомедова в кровы медиками было обнаружено присутствие неизвестного вещества, на которое бойцом и его менеджментом не была подана необходимая в таком случае заявка на терапевтическое исключение.

«Результат чемпионского боя на турнире Bellator 300 между Нурмагомедовым и американцем Брентом Примусом аннулирован. В том поединке Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и защитил титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при Bellator», — пояснил Фостер.

Усман Нурмагомедов дисквалифицирован пол года и не будет принимать участие в боях. Также россиянина лишат чемпионского титула в легком весе.