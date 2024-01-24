Братья-акробаты из Подмосковья выиграли медали на этапах Кубка России по фристайлу

Подмосковные спортсмены Максим Буров и его старший брат Илья Буров успешно выступили на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика».

В сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области отмечено, что на дебютном старте трехкратный чемпион мира Максим Буров завоевал золото. Он же стал лучшим и на втором этапе, где серебро досталось его старшему брату, двукратному призеру Олимпийских игр Илье Бурову.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Подолино» Ярославской области.