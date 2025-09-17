Бразилец Виллиан Роша объяснил свой переход из ЦСКА в «Аль-Джазиру»

По словам футболиста, это было решение его семьи. При этом Виллиан Роша объяснил, что он не переживал по поводу безопасности из-за ситуации в Украине.

«Я всегда говорил друзьям и родным, что со мной все в порядке, что у нас ничего не происходит, что мы нормально живем, но моей дочке 10 месяцев. Мы бы хотели, чтобы она росла в стране, где учила бы английский. Это нас подталкивало к переезду», — сказал Виллиан Роша.

30-летний бразилец провел в ЦСКА три года после перехода из «Портимоненсе». За это время он сыграл за армейский клуб в 106 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и отдал девять передач. ЦСКА получил от «Аль-Джазиры» за трансфер игрока €5 млн.