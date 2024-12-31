Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после 8 лет брака

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе спустя 8 лет брака. Об этом стало известно изданию People.

Отмечается, что соответствующие документы были подписаны 30 декабря. Бракоразводный процесс голливудских звезд, уточняет издание, сопровождался множеством споров и эмоциональных трудностей с 2016 года.

История брака Питта и Джоли началась в 2014 году, когда пара узаконила свои отношения. Однако уже в 2016 году Анджелина решила разорвать союз, и формально развод был завершен в 2019 году. Несмотря на это, споры о разделе имущества и опеке над их шестью детьми продолжались долгое время.

Один из самых обсуждаемых конфликтов касался виноградника «Шато Мираваль», который стал предметом разногласий между бывшими супругами. Каждая сторона обвиняла другую в нарушении договоренностей относительно этого актива.

Сейчас, по достижении соглашения, документы должны быть представлены в суд для окончательного одобрения. Однако детали сделки между актерами пока остаются в тайне.

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