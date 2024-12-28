Друг погибшего Яниса Тиммы разоблачил измены Анны Седоковой

Марк Пугачев, друг баскетболиста Яниса Тиммы, найденного мертвым в Москве после развода с Анной Седоковой, обвинил певицу в изменах. Среди предполагаемых любовников он назвал Торнике Квитатиани, с которым звезда могла иметь связь на проекте«Выжить в Дубае». Однако сам участник опровергает роман, сообщает Woman.ru.

По словам Марка Пугачева, Янис Тимма мог не вынести измен Анны Седоковой, а последней каплей оказались ее любовные похождения на шоу «Выжить в Дубае». Якобы спортсмену даже предоставили заснятый компромат, который глубоко его ранил.

«Когда любовь настоящая, люди, а особенно супруги пытаются восстановить отношения и поддерживают в трудный момент. А эта "ведьма" раздвигала ноги на «Выжить в Дубае» что послужило точкой невозврата», — написал Пугачев в Telegram.

Однако один из предполагаемых любовников Седоковой информацию о романе опроверг. Часто певицу видели в компании с Торнике Квитатиани. Лишь недавно мужчина решил прокомментировать слухи об интимной связи с экс-солисткой «ВиаГРЫ».

«Уверен, что ей плохо и без того, а писать могут что угодно. Я как мужчина говорю, что меня с ней ничего не связывало», — ответил Торнике.

Напомним, что 17 декабря не стало Яниса Тиммы. Его тело было найдено в одном из московских хостелов спустя неделю после развода с Анной Седоковой. Они были супругами четыре года, детей не заводили. У самого Тиммы остался сын Кристиан от первого брака. Недавно тело спортсмена предали земле в родной Латвии.

По предварительным данным, Тимма совершил суицид. Следователи проверяют версию о доведении до самоубийства, но Анна не являлась на дачу показаний. Звезда до сих пор находится с нервным срывом в больнице после известий о смерти бывшего мужа. Недавно в соцсетях она призналась ему в вечной любви.

Ранее стало известно о долге Тиммы перед Седоковой на выплаты по алиментам. Об этом писал канал Mash.