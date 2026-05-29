Брэд Питт выиграл этап суда против Анджелины Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли, чей развод уже давно перерос в затяжную войну в судах, получили новую главу в этом противостоянии. На этот раз речь идет о знаменитой французской винодельне Château Miraval, которую пара приобрела, когда еще была вместе.

Как пишет Super, Питт добился промежуточной победы: суд обязал бывшего главного юрисконсульта компании Stoli Тодда Кулибу вновь дать показания по делу.

Разбирательство касается сделки, которая произошла в 2021 году. Тогда Джоли продала свою долю в винодельне за $27 млн. Питт утверждает, что экс-супруга совершила эту продажу без его согласия, нарушив устные договоренности. Суд частично удовлетворил ходатайство актера о повторном допросе свидетеля. Адвокаты Питта настаивают, что показания Кулибы могут пролить свет на детали той самой спорной сделки.

Сам судебный конфликт между бывшими супругами из-за Château Miraval тянется с 2022 года. Это не единственное разбирательство, но, пожалуй, одно из самых дорогостоящих. Для Питта эта промежуточная победа — важный шаг. Теперь все зависит от того, что покажет свидетель. А Джоли, в свою очередь, наверняка продолжит оспаривать каждое решение.

Ранее сообщалось, что сын Бреда Питта и Анджелины Джоли решил отказаться от фамилии отца.