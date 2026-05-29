Сына Бреда Питта и Анджелины Джоли решил отказаться от фамилии отца

Молодой человек хочет убрать фамилию Питт и заменить ее на Мэддокс Шиван Джоли. Интересно, что в титрах фильма «Кутюр» он уже не указал фамилию отца, ограничившись только фамилией матери. Этот шаг — не единичный случай в знаменитой семье.

Мэддокс был усыновлен Джоли в 2002 году из приюта для сирот в Камбодже. Мальчику тогда было всего семь месяцев. Питт усыновил его спустя четыре года. Всего у пары шестеро детей, трое из которых — приемные. Мэддокс стал уже четвертым ребенком, который отказался от фамилии Питт. Первыми были дочери Захара, Вивьен и Шайло.

Напомним, что отношения Брэда с детьми сильно обострились после скандального развода с Анджелиной. Сам актер сейчас счастлив в отношениях с Инес де Рамон, но, по его признанию, не готов к повторному браку.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт проигнорировал выпускной дочери Захарии.