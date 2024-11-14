Брянский депутат Иванов считает, что пиарящиеся за счет православной веры звезды компрометируют ее

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, звезды, которых в прессе и соцсетях продвигают как православных лидеров общественного мнения, компрометируют православную веру, так как многие из них позже «переобуваются» и отказываются от православия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что это всего лишь взращивание лидеров православного мнения, которые никому не нужны и которые просто предают веру и далее транслируют молодежи, что можно взять и наплевать на все святое, отказаться от веры. Он привел в пример Наталью Поклонскую, ходившую с иконами, а после пропагандирующую неоязычество, Викторию Макарскую, обошедшую все ТВ-каналы с рассказами о церквях и ведущую интернет-шоу «Бабсовет», и других.

По его мнению, кроме знаменитостей, уходящих из православия, есть и те, кто открыто «глумится над верой», что намного хуже. Так, это знаменитая «голая вечеринка» Ивлеевой с крестами, исполнение песни Филиппом Киркоровым «Мария Магдалена» с ходом по христианскому Кресту.

Он подчеркнул, что весь контент и выступления, касающиеся православной веры, должны быть согласованы с представителями РПЦ, раз общество не в состоянии самостоятельно оценить.

Ранее он заявил, что необходимо наказать Инстасамку и Шнурова за глумление над лозунгом «Русские, вперед».