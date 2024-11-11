Депутат Иванов считает необходимым наказать Инстасамку и Шнурова за глумление над лозунгом «Русские, вперед»

Недавно Инстасамка и Сергей Шнуров выпустили песню «Русские, вперед», текст которой далек от патриотической тематики. По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, следует наказать артистов за глумление над лозунгом «Русские, вперед». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что в последнее время часто наблюдается тревожная тенденция применения традиционных российских лозунгов в контексте стеба и сарказма. Такие лозунги, как «Русские, вперед», имеют глубокие исторические и культурные корни, и их значимость выходит за пределы простых слов, отражая сложные идеологические принципы и патриотические чувства миллионов людей. На фоне этого легкомысленное обращение с ними в современной популярной культуре вызывает серьезные этические и культурные вопросы.

По мнению регионального парламентария, несмотря на название, текст песни далек от традиционных патриотических тем и содержит грубую лексику. Все это в конечном итоге создает опасность размывания истинного смысла и ценности этих слов, делая их объектом насмешек, а также может оскорбить чувства людей, для которых эти лозунги имеют важное значение.

Он подчеркнул, что в целом искусство всегда стремится к свободе самовыражения, есть этическая граница между личной интерпретацией и оскорблением коллективных символов.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» высказалась о дуэте Шнурова и Инстасамки.