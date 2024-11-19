Все больше отечественных ресторанов поддаются популярной тенденции и включают в туалетных помещениях произведения именитых российских композиторов, народные сказки, стихи и басни, тогда как в залах играет иностранная музыка. По словам депутата Брянской облдумы Михаила Иванова, это является неуважением к родной культуре и должно караться штрафом. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что в сочинском ресторане «Плакучая ива» можно справить нужду под аккомпанемент песен народного артиста РФ, композитора Александра Зацепина. Любители русских сказок могут убедиться в этом, посетив ресторан «Гвидон» в самом центре столицы. Таким образом владельцы ресторанного бизнеса опускают российскую культуру до уровня унитаза.

По мнению брянского парламентария, жители нашей страны должны гордиться своим наследием и стремиться к его популяризации, а не снижению статуса. Следовательно, русская культура должна занимать центральное место как в залах, так и в сердцах людей.

Он подчеркнул, что за такие выходки для владельцев общепита пора на законодательном уровне вводить штрафы, особенно это очевидно на фоне продолжающейся борьбы России за традиционные ценности.

Ранее он заявил, что пиарящиеся за счет православной веры звезды компрометируют ее.