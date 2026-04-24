Брошь Дома Романовых от умершей поклонницы и роль Кологривого: Шура презентовал собственную книгу

В Москве прошла презентация автобиографической книги эпатажного певца Шуры (настоящее имя — Александр Медведев) под названием «Смех и слезы», сообщает Teleprogramma.org.

Артист, который редко балует публику откровениями о личной жизни, на этот раз был предельно честен. Он рассказал, что истории, вошедшие в книгу, лягут в основу сценария сериала, и главную роль в нем он хотел отдать Никите Кологривому — актеру, который, по мнению Шуры, сможет передать всю глубину его непростой судьбы.

Особое внимание на презентации привлек рассказ о самом запоминающемся подарке. Одна из поклонниц подарила Шуре брошь Дома Романовых, взяв с него обещание, что драгоценность никогда не покинет пределы страны. Певец сдержал слово, а спустя месяц женщины не стало. С тех пор эта брошь стала для него символом не только щедрости, но и быстротечности жизни.

Певец не обошел стороной и тему борьбы с онкологией. По его словам, рак — это болезнь, которую невозможно победить без поддержки близких.

«Когда тебе говорят, что у тебя онкология четвертой степени, нужно сжать кулачки. И нужно, чтобы кто-то был рядом. Рак — такая штука, что если ты один, то сдохнешь. Абсолютно точно. Ты будешь уничтожать себя», — сказал певец.

Отдельную благодарность Шура выразил своей собаке, которая, как он считает, помогла ему справиться с недугом.

Напоследок Шура дал совет своему молодому «я» — не ругаться с мамой и уметь вовремя обнимать и целовать близких. Он сожалеет о 25 годах, прожитых в ссоре с самым родным человеком, и призывает всех не повторять его ошибок.

Ранее сообщалось, что Луис Сквиччиарини вложил все накопления в бизнес больной раком Лерчек.