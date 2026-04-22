Луис Сквиччиарини вложил все накопления в бизнес больной раком Лерчек

Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сделал неожиданное признание: он вложил все свои накопления, которые долгое время откладывал на открытие собственной танцевальной студии, в новый косметический бренд своей избранницы, пишет Super.ru.

Фото: [ соцсети ]

По словам Луиса, он искренне верит в этот проект и решил поддержать Лерчек, несмотря на все трудности, которые свалились на нее в последнее время.

«Если честно, у меня был план на эти деньги. Я хотел открывать свою школу, танцевальную студию. И это всегда была единственная мечта. Для меня это возможность делать что-то вместе с Лерой. Я верю в ее проект», — сказал Сквиччиарини.

Сама Валерия подтвердила, что часть средств на запуск бренда ей предоставил именно Луис. И это при том, что блогер сейчас находится в крайне тяжелом состоянии: она борется с раком желудка четвертой стадии, у нее диагностированы метастазы в легких, ногах и позвоночнике.

После лучевой терапии врачи удалили новообразование в позвонках, но это привело к тому, что Лерчек потеряла способность ходить самостоятельно.

Тем временем юридические проблемы блогера постепенно отходят на второй план. Из-за тяжелой болезни дела о незаконном переводе средств за границу, которые велись в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина, теперь рассматриваются по отдельности.

С самой Валерии сняли домашний арест, а незадолго до приговора Артему ее долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 176 млн рублей был полностью погашен.

Ранее сообщалось, что Артема Чекалина перевели в СИЗО «Бутырка».