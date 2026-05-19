Виктория Бекхэм показала фотографии с юбилея отца

Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками теплыми семейными кадрами, сообщает Super.ru. Поводом стал юбилей ее отца — Тони Адамсу исполнилось 80 лет. Празднование прошло в загородном особняке семьи Бекхэмов в Котсуолдсе.

На опубликованных фотографиях можно увидеть саму Викторию, ее мужа Дэвида Бекхэма, а также младших детей пары — Ромео, Круза и Харпер. Все они позировали вместе с родственниками. По словам Виктории, атмосфера была теплой и камерной.

Однако поклонники семьи заметили одну важную деталь: на снимках отсутствует старший сын супругов — Бруклин Бекхэм. Более того, он не только не приехал на юбилей деда, но и не поздравил его.

Этот факт вызвал новую волну обсуждений. Напомним, что уже некоторое время в западной прессе пишут о напряженных отношениях между Бруклином и его родителями. Сообщается, что конфликт разгорелся после свадьбы старшего сына с Николой Пельтц. Якобы основные претензии Бруклина были связаны с отношением Виктории к его браку и избраннице.

Ранее Виктория Бекхэм впервые высказалась о ссоре с сыном.