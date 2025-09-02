Бублик с юмором отреагировал на разгром от Синнера

Казахстанский теннисист российского происхождения Александр Бублик проиграл в четвертом круге US Open первой ракетке мира Яннику Синнеру.

Итальянец отдал сопернику только по одному гейму в каждом из трех сетов.

«Ты такой сильный, это просто безумие. Я ведь неплохой игрок, какого черта», — обратился к сопернику Бублик после матча.

В следующем круге Синнер встретится со своим соотечественником Лоренцо Музетти.

Российские теннисисты завершили свои выступления на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. В четвертом раунде зачехлили ракетки Андрей Рублев, уступивший канадцу Феликсу Оже-Альяссиму, и Екатерина Александрова, проигравшая экс-первой ракетке Иге Швентек из Польши.

Ранее чешка Каролина Мухова устроила истерику на матче US Open, увидев на трибуне своего бывшего бойфренда.