Чешская теннисистка устроила истерику на US Open, увидев на трибунах бывшего

Теннисистка Мухова остановила матч на US Open из-за появления бывшего бойфренда
Тринадцатая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии устроила истерику во время матча второго круга US Open против румынки Сораны Кырсти.
Причиной странного поведения теннисистки стало появление на трибунах ее бывшего парня.
«Он иногда появляется на мероприятиях, где его не должно быть. Это меня напугало. Я попросила его уйти, он не уходил. В тот момент мне было трудно сосредоточиться», — рассказала Мухова.
Молодой человек все-таки покинул трибуну, и Мухова смогла продолжить матч. 29-летняя чешка довела до победы матч с Кырстей (7:6, 6:7, 6:4), затем обыграла свою соотечественницу Линду Носкову (6:7, 6:4, 6:2) и в 1/8 финала сыграет с украинкой Мартой Костюк.
